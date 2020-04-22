22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ömür’de sıkıntı yok

Ömür’de sıkıntı yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

 devinin yıldızı Abdülkadir Ömür karantina günlerinde sıkılmadığını söyledi. Vaktinin önemli bölümünü köyde geçiren 20 yaşındaki futbolcu tarla işleriyle uğraştığı için günün nasıl bittiğini anlamadığını belirtiyor.

devinin yıldızı Abdülkadir Ömür karantina günlerinde sıkılmadığını söyledi. Vaktinin önemli bölümünü köyde geçiren 20 yaşındaki futbolcu tarla işleriyle uğraştığı için günün nasıl bittiğini anlamadığını belirtiyor.
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