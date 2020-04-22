22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Pereira ikilemi

Pereira ikilemi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

36 yaşındaki sağ bekin kontratı bitiyor. Yönetim bu bölgeyi 20’lik Serkan’a bırakmayı düşünüyor. Şehirde çok sevilen Pereira’dan vazgeçmek de zor.

corona virüsü sebebiyle gelirlerin durma noktasına gelmesi sonucu bazı radikal önlemler almaya hazırlanıyor. Takımda bir değişikliğe gidecek olan bordo-mavililerde gözler Joao Pereira hakkında verilecek karara çevrildi. 36 yaşındaki futbolcu, formayı üzerine her giydiğinde hırsıyla ve kulübü sahiplenmesiyle şehrin gözde oyuncularından biri. Yönetim ilerleyen yaşı ve kontratında son senesine girmesine rağmen Joao Pereira'dan bir çırpıda vazgeçemiyor. Portekizli futbolcu, bordo-mavili ekipten yılda 1 milyon euro kazanıyor. Yönetim bu zorlu ayrılma kararını verirse yerine 20 yaşındaki Serkan Asan forma giyecek. Serkan ise ayda 10 bin TL ücret alıyor. Trabzon, Pereira'yı gönderdiği takdirde Serkan hamlesiyle hem bu bölgeyi 16 yaş gençleştirecek hem de maliyeti düşürecek.
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