22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bilal sürekli çalışıyor

Bilal sürekli çalışıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Devre arasında 'a transfer olan Bilal Başacıkoğlu corona virüsü günlerinde durmadan çalışıyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir futbolcu için bu kadar ara verdikten sonra lige konsantre olmak kolay değil. Şampiyonluk yarışındaydık ve hepimiz en fit durumdaydık. Şimdi takım arkadaşlarımızı bile göremiyoruz" dedi.

Devre arasında 'a transfer olan Bilal Başacıkoğlu corona virüsü günlerinde durmadan çalışıyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir futbolcu için bu kadar ara verdikten sonra lige konsantre olmak kolay değil. Şampiyonluk yarışındaydık ve hepimiz en fit durumdaydık. Şimdi takım arkadaşlarımızı bile göremiyoruz" dedi.
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