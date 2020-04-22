Arşivlere yoğun ilgi

Trabzonspor Kulübü. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı.

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TrabzonsporKulübü. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı. Karadeniz ekibine gönül verenler böylece evlerinde eski röportajları keyifle okuyor. Taraftarlar böylece hayranlık duydukları futbolcular hakkında birçok önemli bilgiye ulaşabiliyor.