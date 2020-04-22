22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Arşivlere yoğun ilgi

Arşivlere yoğun ilgi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2020

. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı.

Trabzonspor Kulübü. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı. Karadeniz ekibine gönül verenler böylece evlerinde eski röportajları keyifle okuyor. Taraftarlar böylece hayranlık duydukları futbolcular hakkında birçok önemli bilgiye ulaşabiliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Antalya fikrine soğuk! Trabzonspor Antalya fikrine soğuk!
Serkan'a zam Serkan'a zam
Bilal sürekli çalışıyor Bilal sürekli çalışıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör