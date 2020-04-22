22 Nisan 2020, Çarşamba
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Arşivlere yoğun ilgi
Trabzonspor Kulübü. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı.
Trabzonspor Kulübü. corona virüsü günlerinde evlerinde kalan taraftarlarının sıkılmaması için kulüp dergisinin arşiv sayılarını ücretsiz erişime açmıştı. Karadeniz ekibine gönül verenler böylece evlerinde eski röportajları keyifle okuyor. Taraftarlar böylece hayranlık duydukları futbolcular hakkında birçok önemli bilgiye ulaşabiliyor.
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