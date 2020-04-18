18 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Mental hazırlık

Mental hazırlık
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

 Lig'in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan , bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig'in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan , bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor. Bireysel antrenmanlarla oyuncularını evlerinde hazır tutmaya çalışan Çimşir, hem bu sıkıntılı süreçle baş etme hem de ara verilen liglerin başlamasıyla birlikte yeniden oyuncularını şampiyonluk yarışında gerekli performansları ortaya koyabilmeleri için zihinsel ve ruhsal açıdan da hazırlamaya çabalıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kanga veya daha iyi Kanga veya daha iyi
Nwakaeme'nin sırrı: İnanmak çalışmak Nwakaeme'nin sırrı: İnanmak çalışmak
Kral dönüş yolunda Kral dönüş yolunda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör