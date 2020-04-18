18 Nisan 2020, Cumartesi
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Mental hazırlık
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan Hüseyin Çimşir, bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte oyuncularının mental sıkıntılar yaşayabileceğinin hesaplarını yapan Hüseyin Çimşir, bu konuda da hazırlıklarını sürdürüyor. Bireysel antrenmanlarla oyuncularını evlerinde hazır tutmaya çalışan Çimşir, hem bu sıkıntılı süreçle baş etme hem de ara verilen liglerin başlamasıyla birlikte yeniden oyuncularını şampiyonluk yarışında gerekli performansları ortaya koyabilmeleri için zihinsel ve ruhsal açıdan da hazırlamaya çabalıyor.
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