Akyazı’dan çıkış yok

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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı.

Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan bordo-mavililer, Opta verilerine göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile zirvede yer alıyor. Kısacası Karadeniz devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.

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