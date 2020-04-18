Akyazı’dan çıkış yok

Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı.

Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alırken, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan bordo-mavililer, Opta verilerine göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile Trabzonspor zirvede yer alıyor. Kısacası Karadeniz devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.

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