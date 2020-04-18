18 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Şutta da zirvede

Şutta da zirvede
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

 Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.

Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden , 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu 'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, 2 şutu kaleyi buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kanga veya daha iyi Kanga veya daha iyi
Nwakaeme'nin sırrı: İnanmak çalışmak Nwakaeme'nin sırrı: İnanmak çalışmak
Kral dönüş yolunda Kral dönüş yolunda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör