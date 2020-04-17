17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor kazandı

Trabzonspor kazandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

 devinin bir taraftarı hesabı üzerinden Corinthians ile 'u yarıştırdı. Toplam 172 bin oyun kullanıldığı ankette bordo-mavililer yüzde 51 ile anketi kazanırken, yaşanan sevinçleri de sosyal medyada paylaştı.

devinin bir taraftarı hesabı üzerinden Corinthians ile 'u yarıştırdı. Toplam 172 bin oyun kullanıldığı ankette bordo-mavililer yüzde 51 ile anketi kazanırken, yaşanan sevinçleri de sosyal medyada paylaştı.
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