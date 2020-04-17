17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hüseyin hoca boş durmuyor

Hüseyin hoca boş durmuyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

virüsü salgını tüm dünyada hayatı olumsuz etkilerken, futboldaki belirsizlik süreci de devam ediyor. Ligler her an başlayacakmış gibi çalışmalarını bireysel olarak sürdüren bordo- mavili futbolcuları da teknik direktör markaja almış durumda. 40 yaşındaki hoca oyuncuları sıkı takip ediyor.

virüsü salgını tüm dünyada hayatı olumsuz etkilerken, futboldaki belirsizlik süreci de devam ediyor. Ligler her an başlayacakmış gibi çalışmalarını bireysel olarak sürdüren bordo- mavili futbolcuları da teknik direktör markaja almış durumda. 40 yaşındaki hoca oyuncuları sıkı takip ediyor.
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