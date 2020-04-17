17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Campi hazır kıta

Campi hazır kıta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Arjantinli stoper, evinde bir odayı spor salonuna çevirdi.

Teknık heyet, mayıs başına kadar tüm futbolculara izin verirken, Gaston Campi kendini hazır tutmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla savunmanın vazgeçilmezi olan Arjantinli stoper, kum torbası ile yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Güç depolayan 29 yaşındaki oyuncu, yeniden oynanması durumunda lige iyi bir şekilde gireceğinin sinyallerini verdi.
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