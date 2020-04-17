17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Da Costa’ya piyango

Da Costa’ya piyango
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Karadeniz devinin ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı stoper Manuel da Costa, eski takımı Al-İttihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı. Fransız muhabir Manu Lonjon'un hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre FIFA, Al-İttihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti.

Karadeniz devinin ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı stoper Manuel da Costa, eski takımı Al-İttihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı. Fransız muhabir Manu Lonjon'un hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre FIFA, Al-İttihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti. Suudi Arabistan temsilcisinin bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabileceği ifade ediliyor. Daha önce Türkiye'de Demir Grup Sivas ve Başakşehir formaları da giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu, devre arasında geldiği Trabzonspor'da 7 maça çıktı.
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