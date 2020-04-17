17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Evini spor salonuna çevirdi!

Evini spor salonuna çevirdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Trabzonsporlu futbolculardan , evinin bir odasını spor salonuna çevirdi ve çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.

Trabzonsporlu futbolculardan , evinin bir odasını spor salonuna çevirdi ve çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Evinin bahçesinde kondisyon antrenmanlarını yapan 28 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, salonda ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını gerçekleştirerek maçları bekliyor.
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