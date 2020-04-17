Messias’ın durumu belirsiz

Yönetimin Cruzeiro Esporte'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Messias'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Yönetimin Cruzeiro Esporte'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Messias'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.