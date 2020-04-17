17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Messias’ın durumu belirsiz

Messias’ın durumu belirsiz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Yönetimin Cruzeiro Esporte'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Messias'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.

Yönetimin Cruzeiro Esporte'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Messias'ın kaderi netleşmedi. Çok fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoperin takım arkadaşları ile uyumlu olduğu ama performansının istenen seviyeye ulaşmadığı belirtildi.
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