Chelsea taraftarının Uğurcan aşkı!

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. İngiliz taraftarlar da 24 yaşındaki eldivene olan hayranlıklarını gizlemiyor.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. İngiliz taraftarlar da 24 yaşındaki eldivene olan hayranlıklarını gizlemiyor. Özellikle Chelsea taraftarları Kepa'ya alternatif veya direkt onu zorlayacak bir isim olarak Uğurcan'ın alınması gerektiği yönünde yorumlarda bulunuyor. Bir taraftar, "Uğurcan Çakır'ı izleyin onun yakın mesafeden neler yapabildiğini yakından görün" yorumunda bulunurken, başka biri de "Genç Türk kaleci harika işler yapıyor, kesinlikle bu ligde ve bizim takımda olmalı" ifadesini kullandı.

KALEYİ PEK KAPATAMADI

Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan Trabzonspor, bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık Konyaspor, 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü.

DİĞER