Abdulkadir Ömür: Hayalim Barcelona
Fırtına’nın genç yıldızı, “En büyük hayalim Ba-r celona’da Messi ile oynamak. En büyük hede-f lerimden biri Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek” de.
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, hedeflerini açıkladı. Çocukluğundan beri Barcelona'da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı.
SOSA ÇOK İYİ BİR KARAKTER
Abdülkadir Ömür, takım kaptanı Jose Sosa'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter" diye konuştu.
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