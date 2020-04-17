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Abdulkadir Ömür: Hayalim Barcelona

Abdulkadir Ömür hayalindeki takımı açıkladı!
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Fırtına’nın genç yıldızı, “En büyük hayalim Ba-r celona’da Messi ile oynamak. En büyük hede-f lerimden biri ’yi en iyi şekilde temsil etmek” de.

'un yıldızı Abdülkadir Ömür, hedeflerini açıkladı. Çocukluğundan beri 'da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri 'yi en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı.

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SOSA ÇOK İYİ BİR KARAKTER

, takım kaptanı 'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter" diye konuştu.

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