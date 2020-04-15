15 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bizim için şanssızlık

Bizim için şanssızlık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

2018-19 sezonu öncesinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, 'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

2018-19 sezonu öncesinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, 'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Nijeryalı oyuncu son iki sezonda Süper Lig'de forma giydiği 51 maçta 38 gole direkt katkı sağladı ve bu alanda Karadeniz devinin en iyisi oldu. (20 gol 18 asist). 31 yaşındaki sol kanat, "Corona virüsü futbolu durdurdu. Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık. Bizim için büyük şanssızlık oldu ancak yine de kupayı alacağız" açıklamasını yaptı.
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