Anthony Nwakaeme: Şampiyonluğa çok yakındık

Trabzonspor'un Hapoel Beer Sheva'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada "Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonu öncesinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu son iki sezonda Süper Lig'de forma giydiği 51 maçta 38 gole direkt katkı sağladı ve bu alanda Karadeniz devinin en iyisi oldu. (20 gol 18 asist).

31 yaşındaki sol kanat, "Corona virüsü futbolu durdurdu. Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık. Bizim için büyük şanssızlık oldu ancak yine de kupayı alacağız" açıklamasını yaptı.

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