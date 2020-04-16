16 Nisan 2020, Perşembe
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RONALDO, SOSA VE ÖMÜR
Karadeniz devinin tecrübeli ismi Pereira, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattına Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
Kurallara harfiyen uyuyorum
Koronavırüs salgını nedeniyle Trabzon'daki evinde kalan Joao Pereira, Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavırüs salgını nedeniyle Trabzon'daki evinde kalan Joao Pereira, Arjantin basınına önemli açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki sağ bek, şu an futboldan çok daha önemli konuların olduğunu belirterek, "Salgın başladıktan hemen sonra eşim ve çocuğumla evden dışarı çıkmamaya başladım. Portekiz'deki ailemi de çıkmamaları konusunda uyardım. Ben burada kurallara harfiyen uyuyorum. Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumun sabah kahvaltısını görme şansım oldu. Evde kahvaltı yapabiliyor ve mutfağı kirletebiliyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Ama en çok özlemini duyduğumuz şey oğlum Gabriel'i diğer çocuklarla birlikte parkta eğlendirememek. Aile bireylerim 71 ve 69 yaşlarında. Doğal olarak endişeliyim. Her gün Portekiz'deki haberleri ve gelişmeleri de takip etmeye çalışıyorum. Altı yaşından beri futbol oynuyorum ve şu an takım arkadaşlarımla birlikte olmamak biraz endişe verici. Ben de bu dönemi eşimle birlikte antrenman yaparak geçiriyorum" dedi.
RONALDO, SOSA VE ÖMÜR
Karadeniz devinin tecrübeli ismi Pereira, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin "En iyi 11'in ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pereira, Trabzonspor'dan iki ismi kadrosuna yazdı. Forvet hattına Cristiano Ronaldo'yu koyan tecrübeli isim, Abdülkadir Ömür ve Sosa'yı da hemen arkasına yazdı. Pereira'nın bu paylaşımı büyük beğeni aldı.
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