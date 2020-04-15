15 Nisan 2020, Çarşamba
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39 dakikada bir attı
Bordo-mavili takımın engellenenler hariç şutlarının gole çevirme oranı yüzde 21.5 olurken, gol atma sıklığı ise 39.7 dakikada bir olarak kendisini gösterdi. Trabzonspor'un gollerinde, 21 gol sol ayaktan, 21 gol sağ ayaktan ve 13 gol de kafa golünden geldi.
Bordo-mavili takımın engellenenler hariç şutlarının gole çevirme oranı yüzde 21.5 olurken, gol atma sıklığı ise 39.7 dakikada bir olarak kendisini gösterdi. Trabzonspor'un gollerinde, 21 gol sol ayaktan, 21 gol sağ ayaktan ve 13 gol de kafa golünden geldi. Ceza sahası içinden 51 gol atan Trabzonspor, ceza sahası dışından 8 ve duran toptan da 2 gol buldu. Fırtına bu sezon 6 penaltıyı gole çevirmeyi başarırken, iki penaltıdan da yararlanamadı.
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