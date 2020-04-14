Flaş iddia! Alexander Sörloth'a 20 takım talip oldu
Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Milan ve Napoli'nin ardından Chelsea'nin de Norveçli golcüyle ilgilendiği öğrenilirken, Sörloth'a ile tam 20 takımın ilgilendiği öne sürüldü.
Sezon başında Crystal Palace'dan kiralanan ve bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Almanya'da yayın yapan fussballtransfers sitesi Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Milan ve Napoli'nin ardından Chelsea'nin de talip olduğunu belirtirken, Norveçli golcüye tam 20 kulübün talip olduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
Bu sezon Trabzonspor ile 39 maça çıkan Sörloth, 25 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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