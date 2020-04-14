14 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Flaş iddia! Alexander Sörloth'a 20 takım talip oldu

Flaş iddia! Sörloth'a 20 takım talip oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 'un talipleri artıyor. , , , Milan ve 'nin ardından 'nin de Norveçli golcüyle ilgilendiği öğrenilirken, Sörloth'a ile tam 20 takımın ilgilendiği öne sürüldü.

Sezon başında 'dan kiralanan ve bordo-mavili formayla gösterdiği başarılı performansla devleri peşine takan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 'da yayın yapan fussballtransfers sitesi , , , Milan ve 'nin ardından 'nin de talip olduğunu belirtirken, Norveçli golcüye tam 20 kulübün talip olduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Bu sezon ile 39 maça çıkan Sörloth, 25 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Norveç basınından Sörloth ve Trabzonspor'a büyük övgü! haberin devamı

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