15 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

5 maçta gol yemedi

5 maçta gol yemedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan , bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi.

Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan , bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık , 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü. Gaziantep FK maçında Kayode beraberlik golünü atarken etrafında 6 Trabzonsporlu oyuncu vardı.
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