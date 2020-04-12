Guilherme’den eşiyle evde antrenman

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Guilherme, corona virüs nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.

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