02 Nisan 2020, Perşembe

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Ndiaye ameliyat oldu

Ndiaye ameliyat oldu
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Ara transfer döneminde Stoke City'den alınan Badou Ndiaye'ye operasyon yapıldı. Bordo- mavili takım, 29 yaşındaki Senegalli orta sahanın sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat kararı verdi.

Ara transfer döneminde Stoke City'den alınan Badou Ndiaye'ye operasyon yapıldı. Bordo- mavili takım, 29 yaşındaki Senegalli orta sahanın sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat kararı verdi. Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen Fırtına, 'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başarılı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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