10 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez!

Uğurcan'dan Sörloth'a: Gol atmaya benzemez!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Trabzonsporlu futbolcular, sahada bir birlerine attıkları paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle birbirlerine meydan okumaya başladı.

Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, bekar arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti. 24 yaşındaki yıldız, "Alex gol atmaya benzemez. Hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.

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