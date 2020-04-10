Hüseyin Çimşir karar verecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp dergisinin Nisan ayı sayısında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye'nin corona virüsü salgınını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağını ifade ederken, "Hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum" dedi.