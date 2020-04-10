10 Nisan 2020, Cuma
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Hüseyin Çimşir karar verecek
Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir verecek.
Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcu konusunda acele karar vermek istemeyen Karadeniz devinin kurmayları, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in raporuna göre karar verecek. Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.
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