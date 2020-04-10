10 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir karar verecek

Messias ve Bilal'in son durumu Hüseyin Çimşir'e bağlı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör verecek.

Karadenız devinin opsiyonlu sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Messias ve 25 yaşındaki sol kanat Bilal'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İki futbolcu konusunda acele karar vermek istemeyen Karadeniz devinin kurmayları, teknik direktör 'in raporuna göre karar verecek. Messias ligde forma şansı bulamazken, Bilal ise sadece 18 dakika şans bulabildi.

Ahmet Ağaoğlu: Bu işi sıkı tuttuk haberin devamı

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