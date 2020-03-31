31 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Rekortmen Fırtına

Rekortmen Fırtına
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.

Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri G.Saray (10) takip ediyor.

Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Karadeniz devi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu
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