Rekortmen Fırtına

Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.

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Bu sezon ligi kasıp kavuran Sörloth, toplam 39 maçta 3 bin 132 dakika sahada kalarak rekor kırdı. 39 maç ve 3 bin 152 dakikaya toplam 25 gol, 8 asist sığdıran Sörloth zirveye yerleşti.Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri G.Saray (10) takip ediyor.Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Karadeniz devi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu