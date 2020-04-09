09 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Mikel yanlış yaptı

Mikel yanlış yaptı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan 'e Nijeryalı eski kaleci Dosu Joseph'ten eleştiri geldi. Nijerya basınında Legit'e konuşan Joseph, "Sorunu sosyal medyada yazmak iyi bir yaklaşım değildi. Takımın kaptanı ile söylemeliydi. Bize iş veren kulüplere karşı daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Corona virüsü nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan 'e Nijeryalı eski kaleci Dosu Joseph'ten eleştiri geldi. Nijerya basınında Legit'e konuşan Joseph, "Sorunu sosyal medyada yazmak iyi bir yaklaşım değildi. Takımın kaptanı ile söylemeliydi. Bize iş veren kulüplere karşı daha dikkatli olmalıyız" dedi.
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