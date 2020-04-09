09 Nisan 2020, Perşembe
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Futbol konuşmak imkansız
Başkan Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Ancak corona virüsü nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Ülke olarak, devlet büyüklerimizin dikkat ve gayretleri ile bu işi en başından itibaren sıkı tuttuk. Ancak corona virüsü nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği bu dönemde, futbol oynamak gibi futbol konuşmanın da pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hayallerimiz için ne kadar gayretkeş çalışmış olsak da hayallerimize ne kadar yakın olsak da… Bu noktada yapabileceğimiz tek şey; COVID- 19'a ilişkin sağlık otoritelerinin tüm uyarılarını dikkate alarak bireysel sorumluluğumuzu, bir vatandaşlık ödeviymişçesine hayata geçirmek. Hepimizin hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
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