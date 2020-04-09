09 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Fatih Tekke’ye büyük onur

Fatih Tekke’ye büyük onur
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Rus kulübü Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı. Kadronun İlk 11'inde efsanesi Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.

Rus kulübü Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı. Kadronun İlk 11'inde efsanesi Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu: Bu işi sıkı tuttuk Ahmet Ağaoğlu: Bu işi sıkı tuttuk
Trabzonspor 18'lik yıldız adayının peşinde! Trabzonspor 18'lik yıldız adayının peşinde!
Transfer savaşları başladı! Real Madrid ve Chelsea... Transfer savaşları başladı! Real Madrid ve Chelsea...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör