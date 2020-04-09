09 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Ömür tarlada ekim yaptı!

Ömür tarlada ekim yaptı!
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verdi. İzin sürecinde futbolcular aileleriyle vakit geçirmeye özen gösterirken Çarşıbaşılı olan bordo mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür de köyünde akrabalarıyla birlikte gününü geçiriyor." dedi.

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verdi. İzin sürecinde futbolcular aileleriyle vakit geçirmeye özen gösterirken Çarşıbaşılı olan bordo mavililerin yıldızı Abdülkadir Ömür de köyünde akrabalarıyla birlikte gününü geçiriyor. Sosyal medyayı da aktif kullananan 20 yaşındaki yıldız, akrabalarıyla birlikte köyde tarla işi yaptığı sırada çekildiği fotoğrafları paylaştı. Abdülkadir'in doğal hali taraftarlardan takdir topladı.
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