08 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

"Uğurcan’ı çok beğeniyorum"

Uğurcan’ı çok beğeniyorum
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Galatasaray, ve A Milli Takım'ın formalarını giyen Sinan Bolat, en çok 'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine transfer olacağını düşünüyorum. Rize'de Gökhan Akkan da iyi bir isim" dedi.

Galatasaray, ve A Milli Takım'ın formalarını giyen Sinan Bolat, en çok 'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine transfer olacağını düşünüyorum. Rize'de Gökhan Akkan da iyi bir isim" dedi.

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