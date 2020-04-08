"Uğurcan’ı çok beğeniyorum"

Galatasaray, Kayserispor ve A Milli Takım'ın formalarını giyen Sinan Bolat, en çok Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine transfer olacağını düşünüyorum. Rize'de Gökhan Akkan da iyi bir isim" dedi.

Galatasaray, Kayserispor ve A Milli Takım'ın formalarını giyen Sinan Bolat, en çok Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı beğendiğini söyledi. Milli eldiven, "Bu dönemde çok iyi bir kaleci jenerasyonu yakaladık. Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Avrupa'nın önemli takımlarından birine transfer olacağını düşünüyorum. Rize'de Gökhan Akkan da iyi bir isim" dedi.

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