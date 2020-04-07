07 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor 39 dakikada bir attı

Trabzonspor 39 dakikada bir attı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Bordo-mavili takımın engellenenler hariç şutlarını gole çevirme oranı yüzde 21.5 olurken, gol atma sıklığı ise 39.7 dakikada bir olarak kendisini gösterdi.

Bordo-mavili takımın engellenenler hariç şutlarını gole çevirme oranı yüzde 21.5 olurken, gol atma sıklığı ise 39.7 dakikada bir olarak kendisini gösterdi. 'un gollerinde, 21 gol sol ayaktan, 21 gol sağ ayaktan ve 13 gol de kafa golünden geldi. Ceza sahası içinden 51 gol atan , ceza sahası dışından 8 ve duran toptan da 2 gol buldu. Fırtına bu sezon 6 penaltıyı gole çevirmeyi başarırken, iki penaltıdan da yararlanamadı.

Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! haberin devamı

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