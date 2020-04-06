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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı!

Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Yeni tip corona virüsüne corana virüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan 'un savunma oyuncusu , mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı 'a meydan okudu. Doğan ise sosyal medyada pasını 'a gönderdi.

Corana virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu , sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı 'a attı.

Erdoğan, Hüseyin Türkmen'in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, "Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in verdiği mutfak pasına et söte yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci 'a atarak, "Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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