İdmanlar tam gaz

Trabzonspor'da futbolculara verilen izin süresi dolmuştu ancak corona virüsü tehdidi sürdüğü için bu uzatıldı. Bordo-mavili oyunculara formdan düşmemeleri için yeni programlar yollandı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da evden çıkamadıkları bu dönemde antrenmanlarını evlerinde sürdürüyorlar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de oyuncuların çalışmalarını Ipad'ten takip ediyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor'dafutbolculara verilen izinsüresi dolmuştu ancak corona virüsütehdidi sürdüğüiçin bu uzatıldı. Bordo-mavilioyunculara formdan düşmemeleriiçin yeni programlaryollandı. Karadenizekibinin oyuncuları da evdençıkamadıkları bu dönemdeantrenmanlarını evlerindesürdürüyorlar. Teknik direktörHüseyin Çimşir ve ekibide oyuncuların çalışmalarınıIpad'ten takip ediyor.