29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

İdmanlar tam gaz

İdmanlar tam gaz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Trabzonspor'da futbolculara verilen izin süresi dolmuştu ancak corona virüsü tehdidi sürdüğü için bu uzatıldı. Bordo-mavili oyunculara formdan düşmemeleri için yeni programlar yollandı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da evden çıkamadıkları bu dönemde antrenmanlarını evlerinde sürdürüyorlar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de oyuncuların çalışmalarını Ipad'ten takip ediyor.

Trabzonspor'da futbolculara verilen izin süresi dolmuştu ancak corona virüsü tehdidi sürdüğü için bu uzatıldı. Bordo-mavili oyunculara formdan düşmemeleri için yeni programlar yollandı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da evden çıkamadıkları bu dönemde antrenmanlarını evlerinde sürdürüyorlar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve ekibi de oyuncuların çalışmalarını Ipad'ten takip ediyor.
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