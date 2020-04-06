06 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika! Trabzonspor'dan açıklama! Sörloth ve Erce...

Trabzonspor'dan açıklama! Sörloth ve Erce...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Son dakika! Kulübü, ve 'in gerekli izinleri alıp 'dan ayrıldıklarını duyurdu. Bordo-mavililer ayrıca antrenmanlara 2 Mayıs'ta başlamayı planladıkları bilgisini de verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

" A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.

Oyuncularımızdan Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.

Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te 'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."

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