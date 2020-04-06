Son dakika! Trabzonspor'dan açıklama! Sörloth ve Erce...
Son dakika! Trabzonspor Kulübü, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in gerekli izinleri alıp Trabzon'dan ayrıldıklarını duyurdu. Bordo-mavililer ayrıca antrenmanlara 2 Mayıs'ta başlamayı planladıkları bilgisini de verdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir.
Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncularımız, 15-20 Nisan tarihleri arasında Trabzon'a dönerek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklardır.
Tüm futbolcularımız 2 Mayıs Cuma gününe kadar izinli olup çalışmalarını teknik heyetimiz tarafından kendilerine verilen program dahilinde bulundukları yerlerde sürdüreceklerdir.
Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...