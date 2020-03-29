29 Mart 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Manoel alkış aldı

Manoel alkış aldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Bordo-mavili kulübün devre arasında renklerine bağladığı , eşi hamile olmasına rağmen Brezilya'ya dönmeyi değil Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Bordo-mavili kulübün devre arasında renklerine bağladığı , eşi hamile olmasına rağmen Brezilya'ya dönmeyi değil Türkiye'de kalmayı tercih etti. 30 yaşındaki futbolcunun bu tavrı bordomavili camiayı mest etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Manoel'in sadece yeteneğiyle değil, karakteriyle de şehre uygun olduğunu söyledi.
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