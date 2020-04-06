06 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Şampiyonluk için: Evde kal

Şampiyonluk için: Evde kal
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Koronavirüsün ülkemizde en çok etkilediği 10 şehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkılmaması için çağrılar sürüyor.

Koronavirüsün ülkemizde en çok etkilediği 10 şehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkılmaması için çağrılar sürüyor. Sokaklarda yer alan afişlerde "'un şampiyonluğunu görmek istiyorsan mesafeni koru, mümkünse evde kal" ifadeleri yer alıyor.
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