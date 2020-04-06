Arşivler açıldı

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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Bordo-mavili kulüpten taraftara büyük hizmet... koronavirüs sebebiyle herkesin evde oturduğu dönemde 2 yıllık dergi sayılarını ücretsiz erişime açtı.

Bordo-mavili kulüpten taraftara büyük hizmet... koronavirüs sebebiyle herkesin evde oturduğu dönemde 2 yıllık dergi sayılarını ücretsiz erişime açtı. Böylece Karadeniz ekibine gönül verenler, resmi hesaplardan paylaşılan link üzerinden geçmiş sayıları okuyabilecek.

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