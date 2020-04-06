06 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Futbolu özledik

Futbolu özledik
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2020

’un yıldızı Guilherme, oynamayı özlediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu “Eski günlerdeki gibi taraftarımızla birlikte şampiyonluğa koşacağız” dedi.

Devre arasında bordo-mavili ekibe transfer edilen Guilherme, koronavirüs sebebiyle evde kaldıklarını dönemde futbolu özlediklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Dünya bir anda çok farklı bir yer oldu. Hepimiz evde kaldık. Bu günler mutlaka geçecek. Biz sahada olmayı özledik. Taraftarlarımızla bir an önce sağlıklı günlerde kavuşmayı arzuluyoruz. Eski günlerdeki gibi onlarla birlikte şampiyonluğa koşacağız" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, liglerin en erken Haziran'da başlayacağını buna rağmen büyük bir ciddiyetle hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Tecrübeli isim "Her şey düzeldiğinde hazır olmalıyız. Bunun için de evde de olsa çok çalışıyoruz" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'a Sambacı sol bek Trabzonspor'a Sambacı sol bek
Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde
Uğurcan’a kutlama Uğurcan’a kutlama
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör