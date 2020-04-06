06 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Lukoki imzalıyor!

Lukoki imzalıyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2020

Bulgaristan'ın Topsport Gazetesi, Ludogorets ile sözleşmesini fesheden Jody Lukoki'nin ile anlaştığını yazdı.

Bulgaristan'ın Topsport Gazetesi, Ludogorets ile sözleşmesini fesheden Jody Lukoki'nin ile anlaştığını yazdı. Gazete haberinde 27 yaşındaki hücum oyuncusunun koronavirüs tehdidi bittikten sonra Trabzon'a giderek resmi imzayı atacağını belirtti
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'a Sambacı sol bek Trabzonspor'a Sambacı sol bek
Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde Dünya devi Uğurcan Çakır'ın peşinde
Uğurcan’a kutlama Uğurcan’a kutlama
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör