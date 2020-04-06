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TRABZONSPOR

Batuhan: Kıymetini bilemedim

Batuhan: Kıymetini bilemedim
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Türk futbolunda yeteneklerinden çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan Karadeniz dobra dobra konuştu.

Türk futbolunda yeteneklerinden çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Batuhan Karadeniz dobra dobra konuştu. Kariyerini Tuzlaspor'da sürdüren 28 yaşındaki forvet oyuncusu "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım 'da yakaladığım fırsatı değerlendirememek olacak. Orada kalıcı olmak isterdim" dedi.
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