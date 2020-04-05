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TRABZONSPOR

Yattara: Evde kalın Trabzon

Yattara: Evde kalın Trabzon
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Karadeniz ekibinin efsane oyuncularından İbrahima Yattara, evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer Trabzon, evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi.

Karadeniz ekibinin efsane oyuncularından İbrahima Yattara, evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer Trabzon, evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi. Bordomavili taraftarlar, Yattara'nın bu performansını beğeni yağmuruna tuttu.
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