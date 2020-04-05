Yattara: Evde kalın Trabzon

Karadeniz ekibinin efsane oyuncularından İbrahima Yattara, evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer Trabzon, evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi.

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Karadeniz ekibinin efsane oyuncularından İbrahima Yattara, evde kalmayı neşeli hale getirenlerden. Unutulmaz futbolcu eline mikrofonu alıp "Bize her yer Trabzon, evde kalın Trabzon" diye şarkı söyledi. Bordomavili taraftarlar, Yattara'nın bu performansını beğeni yağmuruna tuttu.