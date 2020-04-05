05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Durmadan çalışıyoruz

Durmadan çalışıyoruz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Bu sezon bulduğu tüm şansları çok iyi değerlendiren Erce Kardeşler evde oldukları dönemde de çalışmalarını aynı ciddiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Bu sezon bulduğu tüm şansları çok iyi değerlendiren Erce Kardeşler evde oldukları dönemde de çalışmalarını aynı ciddiyetle sürdürdüklerini söyledi. Uğurcan Çakır'ın yedeği olan başarılı eldiven "Her an sahaya çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüz, tesislerdeki antrenman aletlerini evlerimize göndermişti. Bu sayede kendimizi hep hazır tutuyoruz" diye konuştu.
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