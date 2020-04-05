Badou Ndiaye yetişecek

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan Badou Ndiaye'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada sol diz dış menisküsündeki yırtığından ameliyat olan Badou Ndiaye'den iyi haberler var. Senegalli orta saha oyuncusunun saha çalışmalarına dönmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenildi. TFF, sezonun en erken Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Böylece 29 yaşındaki futbolcu top santraya yeniden konulduğunda sahada olabilecek. Maçlar başlamadan önceki hazırlık devresinde takımla birlikte çalışabilecek.

1 GOL, 4 ASİST

NDIAYE, sezonun ilk yarısında Stoke City'de skora etki edememişti. Trabzonspor'da ise Ç.Rize ağlarına 1 gol bıraktı. Sivas, Beşiktaş, Denizlispor ve Erzurumspor karşılaşmalarında ise 1'er asist yaptı. Toplamda 1 gol, 4 asistle oynuyor.

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