05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Obi Mikel Botafogo’ya

Obi Mikel Botafogo’ya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası Brezilya olacak. Nijeryalı futbolcunun Botafogo ile görüşmelerinin hızlandığı öğrenildi.

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası Brezilya olacak. Nijeryalı futbolcunun Botafogo ile görüşmelerinin hızlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Brezilya temsilcisine resmi imzayı atabileceği vurgulandı. Mikel, bordo-mavili formayı 27 kez taşımış. Gol veya asist üretememişti
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