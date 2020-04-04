Uğurcan Çakır ilk 3'te
Trabzonspor'un yetiştirdiği ve Türk futboluna hediye ettiği Uğurcan Çakır... Her geçen gün üzerine koyarak devam eden 23 yaşındaki kaleci, değerini de her geçen gün katlayarak artırıyor. Karadeniz devinin Türk futboluna armağanı 23 yaşındaki eldiven için Başkan Ağaoğlu’nun yorumu: Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri, daha da iyi olacak.
Bu sezon birçok maçta bordo-mavili takımın kurtarıcısı olan genç eldiven, adeta el üstünde tutuluyor. 'Örümcek Adam' bu sezon özellikle Fenerbahçe (8 net kurtarış) ve Beşiktaş (7 net kurtarış) ile oynanan karşılaşmalarda yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşmişti. Çakır'ın bu başarılı performansı da spor otoritelerinin yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın ülke futbolu adına büyük bir şans olduğunu belirtirken, "Şu anda Avrupa'nın en iyi üç kalecisinden biri Trabzonspor'da forma giyiyor. Uğurcan şu andaki değeri ile Süper Lig'in açık ara en değerli kalecisi konumunda ve kendisi için 20 milyon euro'luk teklif geldi, kabul etmedik. Liglerin yeniden oynanmaya başlanması halinde de aynı başarı çizgisini koruyacağını hatta üzerine çıkacağından şüphemiz yok" diye konuştu.
ZİRVENİN SAHİBİ
Altyapısından yetiştirdiği futbolcularla Süper Lig'e damga vuran Karadeniz devinde, Uğurcan Çakır en pahalı kaleci oldu. 23 yaşındaki eldiven 8 milyon euro'luk değerini 12 milyon euro'ya (87 milyon 600 bin TL) çıkardı. Çakır'ı, 5 milyon euro (36 milyon 950 bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.
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