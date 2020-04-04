04 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Avrupa’da ilk 10’da

Avrupa’da ilk 10’da
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2020

Süper Lig'in lideri 'un yakaladığı bu başarı istatistiklere de yansırken, Avrupa'nın dev takımlarını bile gerisinde bıraktı. Deplasmanda sadece bir yenilgi alarak Avrupa'nın en iyisi olan Fırtına, maç başına puan ortalamasında ise Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında.

Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Karadeniz devi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu. Dış saha maçlarında bir kez 90 dakikayı geride tamamlayan bordo-mavililer, İngiltere'den Liverpool ve 'dan Atalanta ile zirveyi paylaştı. Fırtına, puan ortalamasında ise 9. sırada. 12 maçta 23 puanla 1.92 ortalaması olan ; Liverpool, PSG, İnter, Bayern Münih gibi devleri takip ediyor.

Trabzonspor'dan taraftarına dolandırıcılık uyarısı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth için dev kulübün CEO'su devreye girdi! Sörloth için dev kulübün CEO'su devreye girdi!
Yattara'dan evde kal çağrısı! Bize her yer Trabzon Yattara'dan evde kal çağrısı! "Bize her yer Trabzon"
Sosa'dan takdir edilen hareket Sosa'dan takdir edilen hareket
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör