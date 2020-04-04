04 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Benfica Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için geliyor!

Avrupa devi Uğurcan Çakır için geliyor!
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Son yıllarda oyuncu satışından elde ettiği kârlarla adından söz ettiren temsilcili , bu kez ve kalecisini Avrupa'nın dev kulüplerine ihraç etmeyi planlıyor. Portekiz ekibinin, Vlachodimos'un yerine düşündüğü isim ise 'un başarılı file bekçisi ... İşte Portekiz basınındaki o iddia...

O ismi satıp Uğurcan'ı alacaklar! Plan belli olduPortekiz Ligi takımlarından , birçok yıldız futbolcunun çıkış noktası olarak gösteriliyor. Aldığı ya da yetiştirdiği isimleri yüksek bedellere satarak bonservis zengini olan kulübün bu kez kalecisi Odysseas Vlachodimos gündemde...

25 yaşındaki Yunan file bekçisinin Avrupa'dan talipleri artarken, son olarak Milan ve 'nin devreye girdiği ve genç eldiveni yaz döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. basınından A Bola'da yer alan habere göre ise Benfica, kalecisinin yerini 'un genç eldiveni ile doldurmak istiyor.

Gazete, Uğurcan Çakır'ın Vlachodimos'un yerine alınabilecek 1 numaralı aday olduğunu yazdı ve Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Leicester'ın da genç file bekçisiyle ilgilendiğini duyurdu.

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