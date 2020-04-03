Oyunculardan tam destek

Fırtına'nın 20 yaşındaki sağ kanadı Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bağış kampanyasına destek verdi.

Maaşının % 50'sini bağışladığını duyuran genç yıldız, "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz" dedi. Ömür'ün pas attığı Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20'sini bağışladı. 23 yaşındaki eldivenin maaşının yüzde 20'si 80 bin, Ömür'ün maaşının yarısı ise 250 bin TL.

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