03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Hosseini ile devam

Hosseini ile devam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Trabzonspor'da yönetim, sözleşmesi bitecek olan Majid Hosseini için sözleşmedeki opsiyonu devreye sokacak.

Buna göre 2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Anlaşma gereği Hosseini'ye 600 bin euro maaş ödenecek. Yönetim kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.

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