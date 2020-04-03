Hosseini ile devam

Trabzonspor'da yönetim, sözleşmesi bitecek olan Majid Hosseini için sözleşmedeki opsiyonu devreye sokacak.

Buna göre 2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Anlaşma gereği Hosseini'ye 600 bin euro maaş ödenecek. Yönetim kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.

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